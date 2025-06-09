Antika avcıları ve papazlar, bu kapının peşinde: Samsunlu esnaf kimseye satmıyor
Samsunlu demirci ustası 75 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde "Meryem Ana" figürü bulunan 160 yıllık tarihi kapıyı antika meraklılarının istemesine rağmen satmıyor.
60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi'nin elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı.