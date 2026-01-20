Antika saatleri bugüne kazandırıyor, her gencin bir zanaatinin olması gerektiğini söylüyor
20.01.2026 22:35
İHA
Kilis'te 41 yıllık saatçi Ahmet Çınaroğlu, 54 yıldır sürdürdüğü saat tamirciliğinde antika saatleri onararak mesleğini yaşatıyor.
Kilis'te 66 yaşındaki saat ustası Ahmet Çınaroğlu, mesleğiyle adete geçmişi yaşatıyor. Memleketinde saat tamiriyle geçimini sürdüren Çınaroğlu, özellikle antika saatleri günümüze kazandırıyor.
Yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında saatleri onaran Çınaroğlu, 41 yıldır ustalık yaptığını belirterek mesleğe başladı günden bu zamana dek büyük tecrübeler edindiğini söyledi. Dükkanında çıraksız çalıştığını söyleyen usta, geçmişte bu mesleğe iki usta ve iki kalfa kazandırdığını ifade etti.
Saatçiliğin de püf noktaları olduğunu söyleyen Çınaroğlu, saatin arızasına göre bazen tamir için uzun süreler ayırdığını belirterek, "Bu meslek çok ince bir iştir. Dünyada bundan daha ince bir meslek olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Çınaroğlu, her gencin bir zanaat sahibi olması gerektiğini öğütlerken, her mesleğin ve sanatın değerli olduğunu, kendisinin de bu meslek sayesinde üç çocuk büyüttüğünü ifade etti. Çınaroğlu saatçilik üzerine konuşmalarını "Alın teriyle kazanılan her iş kıymetlidir" diye noktaladı.