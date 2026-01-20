Antika saatleri bugüne kazandırıyor, her gencin bir zanaatinin olması gerektiğini söylüyor

Saatçiliğin de püf noktaları olduğunu söyleyen Çınaroğlu, saatin arızasına göre bazen tamir için uzun süreler ayırdığını belirterek, "Bu meslek çok ince bir iştir. Dünyada bundan daha ince bir meslek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Çınaroğlu, her gencin bir zanaat sahibi olması gerektiğini öğütlerken, her mesleğin ve sanatın değerli olduğunu, kendisinin de bu meslek sayesinde üç çocuk büyüttüğünü ifade etti. Çınaroğlu saatçilik üzerine konuşmalarını "Alın teriyle kazanılan her iş kıymetlidir" diye noktaladı.