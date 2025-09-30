Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor

NAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, narın en iyi faydasının çekirdekleriyle birlikte tüketildiğinde ortaya çıktığını vurguluyor. Günde bir bardak (250 ml) şekersiz doğal nar suyu, birkaç hafta içinde kalp-damar sağlığı üzerinde gözle görülür etkiler yaratabiliyor. Ancak, tansiyon ilacı kullanan ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin narı düzenli olarak tüketmeden önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.



