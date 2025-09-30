Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor
Bilimsel araştırmalar, narın güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, düzenli nar tüketiminin atardamar hasarını azaltabileceğini belirtiyor.
Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alırken, doğal besinlerin bu alandaki etkisi dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar, narın içerdiği aktif bileşenlerin damarları hasardan koruduğunu, kan akışını düzenlediğini ve kalp sağlığını desteklediğini gösteriyor.