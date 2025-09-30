Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor

Bilimsel araştırmalar, narın güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, düzenli nar tüketiminin atardamar hasarını azaltabileceğini belirtiyor.

Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 1

Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alırken, doğal besinlerin bu alandaki etkisi dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar, narın içerdiği aktif bileşenlerin damarları hasardan koruduğunu, kan akışını düzenlediğini ve kalp sağlığını desteklediğini gösteriyor.

YAŞAM HABERLERİ

Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 2

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Nar; punicalagin, tanen ve antosiyanin gibi güçlü antioksidanlar içeriyor. Bu bileşikler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak oksidatif stresi azaltıyor. Böylece atardamar duvarlarında plak oluşumunu engelleyerek damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 3

KOLESTEROL VE TANSİYON ÜZERİNDE ETKİ

Bilimsel verilere göre, nar suyunun düzenli tüketimi LDL olarak bilinen “kötü kolesterol”ün oksidasyonunu engelliyor ve plak oluşumunu azaltıyor. Günlük nar suyu tüketiminin atardamar duvar kalınlığında %30’a varan azalma sağladığı belirtiliyor. Ayrıca, narın sistolik kan basıncında %12’lik düşüşe yol açarak tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunduğu kaydediliyor.

Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 4

İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR


Narın anti-inflamatuar özellikleri, kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörü olan damar iltihaplanmasını hafifletiyor. C-reaktif protein (CRP) seviyelerinin düşmesine yardımcı olarak kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.

Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 5


Uzun süreli tüketimde nar suyunun, karotis arter stenozu gibi ciddi damar daralmalarında plak boyutunu %35 oranında küçülttüğü görülüyor. Bu bulgular, narın sadece koruyucu değil aynı zamanda terapötik etkilere sahip olabileceğini ortaya koyuyor.


Antioksidan kaynağı en güçlü meyve: Damarların esnek ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor - 6

NAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, narın en iyi faydasının çekirdekleriyle birlikte tüketildiğinde ortaya çıktığını vurguluyor. Günde bir bardak (250 ml) şekersiz doğal nar suyu, birkaç hafta içinde kalp-damar sağlığı üzerinde gözle görülür etkiler yaratabiliyor. Ancak, tansiyon ilacı kullanan ya da kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin narı düzenli olarak tüketmeden önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER