Antoinette Abbamonte: Angelina Jolie fikrimi çalıp The Eternals filmine uyarladı

Bir süre 6 çocuk annesi Angelina Jolie'nin yanında çalışan Antoinette Abbamonte "Jolie benim fikrimi çaldı. Yanında çalıştığım süre içinde bana ikinci sınıf insanmışım gibi davrandı. Kendini dünyaya iyilik ediyormuş gibi gösteriyor" diye konuştu.
Sağır ve dilsiz olduğunu aynı zamanda film yapımcılığı yaptığını belirten Abbamonte "2016'da Angelina Jolie'nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini bu süre içinde Jolie ile zaman zaman "Dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda" sohbet ettiklerini söyledi.
Antoinette Abbamonte, Jolie'nin kendisine ait bu fikri çaldığını ve önümüzdeki yıl gösterime çıkacak olan Eternals adlı filmde uyguladığını ileri sürdü. Abbamonte "Sanırım Angelina Jolie, benim fikirlerimi çalarak kendisini dünyaya yardım ediyormuş gibi gösteriyor" dedi.
Bu yılın eylül ayında Abbamonte'nin avukatları, Jolie'nin hukuksal işlerini yürüten ekibe bu konuda bir resmi bir mektup göndererek durumu bildirdi. Bu mektupta "Jolie'nin, Abbamonte'nin "Sinemanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanı" fikrini çalarak, Marvel ile birlikte hazırladığı The Eternals adlı projede kullandığı" ileri sürüldü.
Antoinette Abbamonte, Jolie ile birlikte çalıştığı sırada ünlü yıldızın kendisine "ikinci sınıf vatandaş gibi" davrandığını ve küçük gördüğünü de ileri sürdü. Abbamonte "Bütün dünyaya söylemek istediğim şu ki: Sağır ve dilsiz insanlara böyle davranamazsınız" diye konuştu.
Doğuştan sağır olduğunu belirten Abbamonte "Jolie bana bir keresinde defalarca müziği duyup duyamadığımı dans edip edemediğimi sordu. Bu, saldırgan ve cahilce" diye konuştu.
The Eternal filmi hakkında
The Eternals, 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek ABD yapımı, Marvel Comics'in yayınladığı Eternals isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi beşinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmidir.
The Eternals'ın konusu
The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.