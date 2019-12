Antoinette Abbamonte: Angelina Jolie fikrimi çalıp The Eternals filmine uyarladı

The Eternal filmi hakkında

The Eternals, 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek ABD yapımı, Marvel Comics'in yayınladığı Eternals isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi beşinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmidir.



The Eternals'ın konusu



The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.