Antonio Banderas corona virüsü yendi



İspanyol oyuncu Antonio Banderas, corona virüsü (Covid-19) yendiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

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26.08.2020 - 14:18

Yıldız oyuncu Antonio Banderas, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığını atlattığını açıkladı.







Banderas, virüsü atlattığı haberini kendi fotoğrafı ve corona virüs simgelerinden bir kolajla duyurdu.







Banderas Instagram'dan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim"







"Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum"







İspanyol oyuncu Banderas, bu ay 60'ıncı doğum gününde virüse yakalandığını duyurmuştu. Hastalık sırasında semptomlarının az olduğunu söyleyen oyuncu, normalden biraz daha yorgun hissettiğini söylemişti.

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