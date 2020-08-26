Antonio Banderas corona virüsü yendi

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, corona virüsü (Covid-19) yendiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

26.08.2020 - 14:18

Antonio Banderas corona virüsü yendi - 1
Yıldız oyuncu Antonio Banderas, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığını atlattığını açıkladı.


Antonio Banderas corona virüsü yendi - 2
Banderas, virüsü atlattığı haberini kendi fotoğrafı ve corona virüs simgelerinden bir kolajla duyurdu.


Antonio Banderas corona virüsü yendi - 3
Banderas Instagram'dan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim"


Antonio Banderas corona virüsü yendi - 4
"Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum"


Antonio Banderas corona virüsü yendi - 5
İspanyol oyuncu Banderas, bu ay 60'ıncı doğum gününde virüse yakalandığını duyurmuştu. Hastalık sırasında semptomlarının az olduğunu söyleyen oyuncu, normalden biraz daha yorgun hissettiğini söylemişti.

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