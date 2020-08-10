Antonio Banderas’ın corona virüs testi pozitif çıktı

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

DHA 10.08.2020 - 17:31

Antonio Banderas’ın corona virüs testi pozitif çıktı - 1
İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Antonio Banderas’ın corona virüs testi pozitif çıktı - 2
Banderas,yaptığı açıklamada  "Bugün, 10 Ağustos, corona virüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” dedi.




Antonio Banderas’ın corona virüs testi pozitif çıktı - 3
Yıldız oyuncu son olarak 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.

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