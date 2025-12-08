Araba sileceğinden dut sıkma makinası yaptı. Hayatını geri dönüşüme adadı
Erzurum'da yaşayan Abdulkadir Şimşek, doğadan ve çevreden topladığı atık malzemeleri geri dönüşüm yaparak birer sanata dönüştürüyor.
Tortum ilçesinin Şenyurt mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, geri dönüşüme olan ilgisi ve yeteneğini ustaya dönüştürmesiyle tanınıyor. Bugüne kadar 500'ün üzerinde el emeği ahşap ürün ortaya çıkaran Şimşek, ürünlerini satışa sunmuyor. Ahşap oymalarda kullanılan eskitme tekniği sayesinde ürünler, Osmanlı döneminden çıkmışçasına bir antika havasıyla görenleri etkiliyor.
ARABA SİLECEĞİNDEN DUT SIKMA MAKİNESİ
Şimşek sadece ürünlerini değil, ürünlerini yaptığı makinelerin düzeneklerini de hurdalardan topladığı parçalardan kuruyor. Bu düzeneklerden birisi de hidrolik sistemli dut sıkma makinesi. Sıkma makinesi araba sileceği motoruyla çalışıyor. Makine sayesinde dutun suyu ziyan edilmeden verimli bir şekilde kullanılıyor.
PEYNİRİNİ, MEYVE SUYUNU DA KENDİSİ YAPIYOR
Abdulkadir Şimşek, geri dönüşümle beraber kendi kendine yaşamayı da yaşam felsefesi haline getirmiş. Şimşek, el emeği ürünlerle beraber peynir, meyve suyu gibi birçok gıdayı da doğal yöntemlerle kendisi üretiyor. Elinden çıkan her işe ustalıkla imzasını atan Şimşek'in işleri çevredekiler tarafından da dikkat çekiyor. Sanata ve doğaya değer veren ustanın atölyesi, adeta geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir kültür köşesine dönüşmüş durumda.