Araba sileceğinden dut sıkma makinası yaptı. Hayatını geri dönüşüme adadı

Abdulkadir Şimşek, geri dönüşümle beraber kendi kendine yaşamayı da yaşam felsefesi haline getirmiş. Şimşek, el emeği ürünlerle beraber peynir, meyve suyu gibi birçok gıdayı da doğal yöntemlerle kendisi üretiyor. Elinden çıkan her işe ustalıkla imzasını atan Şimşek'in işleri çevredekiler tarafından da dikkat çekiyor. Sanata ve doğaya değer veren ustanın atölyesi, adeta geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir kültür köşesine dönüşmüş durumda.