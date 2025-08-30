Araçta bıraktığınız plastik şişelere dikkat: Vücudu yavaş yavaş zehirliyor

Sağlık uzmanları, sıcak havalarda araçlarda bırakılan plastik şişelerden içilen suyun ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, şişelenmiş suların büyük bölümünde mikroplastik ve toksik kimyasallar bulunduğunu, bu maddelerin kanserden doğurganlık sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; Çin’in Nanjing Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, polietilen tereftalat (PET) plastikten üretilen şişeler dört hafta boyunca yüksek ısıya maruz bırakıldı.

Araştırmacılar, bu koşullarda şişelerden suya antimon (toksik ağır metal) ve bisfenol A (BPA) sızdığını tespit etti. Antimonun baş ağrısı, mide bulantısı ve uyku bozuklukları gibi kısa vadeli etkilerinin yanı sıra akciğer iltihabı ve mide ülseri gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği biliniyor. BPA ise kanser, doğurganlık sorunları, kardiyovasküler hastalıklar ve erken ölüm riskini artırıyor.

CDC verilerine göre, 27 derecelik bir günde yalnızca 20 dakika içinde araç içi sıcaklık 40 dereceye ulaşabiliyor. Bu sürenin bir saat olması halinde sıcaklık 59 dereceyi bulabiliyor. Uzmanlar, bu koşulların plastik şişelerdeki kimyasal sızıntıyı hızlandırdığını vurguluyor.


Kanada’daki McGill Üniversitesi ve ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmalar, yüksek sıcaklığa maruz kalan plastik şişelerden mikro ve nanoplastik parçacıkların suya geçtiğini gösterdi. Columbia’daki bilim insanları, bir litrelik şişe suda ortalama 240 bin plastik parçacık bulunduğunu, bu parçacıkların kan dolaşımı ve beyin dahil olmak üzere doğrudan hücrelere girebilecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu.


Nanoplastiklerin DNA hasarına yol açabileceği, gen aktivitelerini değiştirebileceği ve kanser gelişimini tetikleyebileceği de son bulgular arasında. İran’da yapılan bir araştırmada, kolorektal kanser dokularının tamamında mikroplastik izine rastlandığı bildirildi.


Londra merkezli Deep Science Ventures araştırmacıları, kimyasal maruziyetin doğurganlık, bağışıklık sistemi ve çocukların gelişimi üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirterek politika yapıcılara acil önlem çağrısında bulundu. Araştırmacılar, "Harekete geçilmemesi, insan sağlığı ve ekosistem açısından geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" uyarısını yaptı.

