Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldı. Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan tenekede mısır ekmeğinin Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldığını ifade eden Danışmaz, "Bizim özümüzde mısır var. Mısırla doğmuş, mısırla büyümüşüz. Bu yüzden mısır ekmeğinden vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

Ekmekte kullanılan soya fasulyesi ununun hem renk hem de lezzet kattığını kaydeden Danışmaz, "Bu un ekmeğin kızarmasını sağlıyor ve doğal olarak tat veriyor. Hamurun kıvamı çok önemli. O kıvamı tutturamazsan ekmeğin kalitesi düşer ve müşteri hemen fark eder" ifadelerini kullandı.