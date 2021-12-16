Gösteri dünyasında tabuları yıkarak eşleriyle aralarındaki boy farkına aldırış etmeyen ünlü çiftleri akıllara getirdi. İşte aralarında boy farkı olan çiftler ve bir dönem bu konuyla gündeme gelmiş isimler... ZENDAYA-TOM HOLLAND\n\nÜnlü şarkıcı Zendaya (1,78) ve ünlü oyuncu Tom Holland (1,72) aralarındaki boy farkıyla ilgili tartışmalara değinerek erkeklerin boyunun partnerlerinden daha uzun olması gerektiğinin aptalca bir varsayım olduğunu söylüyor. ARNAUD LAGARDERE-JADE FORET\n\nArnaud Lagardere'nin 1.65 metre, karısı Jade Foret'nin de 1.80 metre boyunda olması onlar için hiç sorun olmadı. SOPHIE TURNER-JOE JONAS\n\nSophie Turner 1,75 metre, Joe Jonas ise 1,70 metre. Bir kızı olan ve ikinci bebeklerini bekleyen çift, boy farkına hiç aldırış etmiyor. NICOLAS SARKOZY-CARLA BRUNI\n\nFransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski İtalyan model ve müzisyen Carla Bruni ile 2008 yılında evlendiğinden beri aralarındaki boy farkı alay konusu oldu. Sarkozy'nin 170 cm boyuyla 175 cm boyundaki eşine yetişmek için yüksek topuklu ayakkabı giymesi hep konuşuldu. SHAWN MENDES-CAMILA CABELLO\n\nŞimdi ayrılmış olsalar da bir dönem yaşadıkları büyük aşkları esnasında Shawn Mendes (1,87) ve Camila Cabello (1,57) boy farkına aldırış etmedi. PETER DINKLAGE-ERICA SCHMIDT\n\nGame of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle ününü pekiştiren ABD'li oyuncu Peter Dinklage'ın boyu 135 cm. 2005 yılında evlendiği Erica Schmidt ise 168 cm boyunda. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çiftin 2011 yılında kızları dünyaya geldi ve mutlu birliktelikleri sürüyor. BOBAB MARJANOVIC-MILICA KRSTIC\n\n2 metre 21 santim boyundaki Sırp basketbolcu Boban Marjanovic ile 1.76 santimetre boyundaki karısı Milica Krstic'in görüntüsü herkesin dikkatini çekse de onlar için sorun değil. UMA THURMAN-ETHAN HAWKE\n\nUma Thurman, iki çocuğunun babası olan Ethan Hawke'den 2004 yılında boşandı. Uma Thurman 180 cm, Ethan Hawke ise 177 cm boyunda. Evli oldukları süre boyunca aralarındaki boy farkını hiç sorun etmediler. NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN\n\nAvustralyalı oyuncu Nicole Kidman, 180 cm'lk boyuyla 1990 yılında evlendiği ve 2001 yılında boşandığı Tom Cruise'dan da, 2006 yılından beri evli olduğu 177 cm boyundaki müzisyen Keith Urban'dan da hep daha uzun oldu. RHEA DURHAM-MARK WAHLBERG\n\nABD'li model Rhea Durham ile oyuncu Mark Wahlberg 2009 yılında evlendiler ve bu evlilikten üç çocukları var. Durham'ın 175 cm'lik boyunun yanında Wahlberg'in 172 cm'lik boyu, onların yan yana poz vermelerine hiçbir zaman engel olmadı. ROSIE HUNTINGTON WHITELEY-JASON STATHAM\n\nJason Statham'ın 172 cm'lik boyunun yanında Rosie Huntington-Whiteley'nin 177 cm'lik boyu ilişkilerinde hiçbir zaman sorun olmadı. SALMAN RUSHDIE-PADMA LAKSHMI\n\nYazar Salman Rushdie ile Padma Lakshmi, 1999 yılında bir partide tanıştıktan sonra ilişkilerini sekiz yıl boyunca sürdürdüler. 170 cm boyundaki Rushdie ile 175 cm boyundaki Padma Lakshmi, ilişkileri boyunca yan yana fotoğraf vermekten hiç çekinmediler. GEORGE CLOONEY-STACEY KEIBLER\n\nŞimdi avukat Amal Clooney ile evli olan aktör George Clooney, daha önce oyuncu ve model Stacey Keibler ile birlikteydi. 177 cm boyundaki Clooney, 180 cm boyundaki Keibler ile yan yana görüntü vermekten rahatsızlık duymadı. JAMIE CULLUM-SOPHIE DAHL\n\nŞarkıcı ve söz yazarı Jamie Cullum ile eski model ve yemek yazarı Sophie Dahl, aralarındaki 18 cm'lik boy farkını hiç sorun etmediler ve 2010 yılında evlendiler. Çiftin şimdi iki çocuğu var. 165 cm boyundaki Cullum ile 183 cm boyundaki Dahl, hiçbir zaman yan yana poz vermekten çekinmedi. KATIE HOLMES-TOM CRUISE\n\n170 cm boyundaki Tom Cruise, 180 cm boyundaki önceki eşi Nicole Kidman'dan sonra 175 cm boyundaki Katie Holmes ile evlendi. Cruise, Kidman ile de 2012 yılında boşandığı Holmes ile de fotoğraf vermekten çekinmedi. Aralarındaki boy farkı her iki evliliğinde de magazin basınının gündeminde oldu. SHAQUILLE O'NEAL VE SEVGİLİSİ\n\nNBA'in efsane basketbolcularından Shaquille O'Neal (2,16 metre) ile gizemli sevgilisi arasındaki boy farkı aşklarına engel olmadı.