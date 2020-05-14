Aralarında Lady Gaga ve Madonna’nın da bulunduğu ünlülere siber saldırı

ntv.com.tr 14.05.2020 - 07:01
Ünlüler, büyük bir bilgisayar korsanlığı saldırısıyla sarsıldı. Bir grup bilgisayar korsanı, aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın yer aldığı ünlülerin hukuk şirketindeki özel bilgilerini çaldı.
HUKUK ŞİRKET DOĞRULADI
Medya ve eğlence alanında çalışan Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks, siber saldırı skandalını doğruladı. Böylece hukuk şirketinin müvekkilleri olan ünlülerin özel bilgilerinin de başkalarının eline geçtiği bilgisini teyit etti.
"EN İYİ UZMANLARLA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi.
Hukuk firmasından çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, email adresleri, telefon numaraları, özel yazışmalar yer alıyor.
MADONNA'NIN SÖZLEŞMESİ SIZDIRILDI
Hack’lenmenin gerçek olduğunu göstermek için bilgisayar korsanları, Madonna'nın Madame X Turnesi sözleşmesini geçtiğimiz hafta sonu internetin arka bahçesi olarak bilinen ‘dark web’ adlı gizli sitelerde yayınlamıştı.
HACKER'LAR NE İSTİYOR?
Hukuk firmasından yapılan açıklamada, bunun bir fidye saldırısı olduğu belirtilirken, siber suçluların, verilerin çalınmasıyla bağlantılı olarak ne talep ettiklerinin bilinmediği söylendi.