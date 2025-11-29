Aralık ayında kaçırmamanız gereken filmler

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, İsrail askerleri tarafından katledilen altı yaşındaki Hind'in son anlarına odaklanıyor.

Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazanan film 19 Aralık'ta sinemalarda olacak.