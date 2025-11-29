Aralık ayında kaçırmamanız gereken filmler
29.11.2025 10:38
NTV - Haber Merkezi
Aralık ayında yerli ve yabancı birçok iddialı film izleyici ile buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
ADİLE
Çağan Irmak imzalı film, efsane oyuncu Adile Naşit'in hayatını ve Yeşilçam'ın altın yıllarını beyazperdeye taşıyor.
Meltem Kaptan'ın usta oyuncuyu canlandırdığı filmde; Seda Bakan, Levent Can, Tülin Özen, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz gibi isimler yer alıyor. Merakla beklenen film, 5 Aralık'ta vizyona girecek.
AMRUM
Fatih Akın imzalı Amrum da 5 Aralık tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir ergenlik hikayesini anlatan filmde; Laura Tonke, Diane Kruger ve Jasper Billerbeck rol alıyor.
JAY KELLY
Noah Baumbach imzalı Jay Kelly filminde George Clooney ve Adam Sandler başrolleri paylaşıyor. Film, Jay Kelly adlı bir aktörün, kariyerinin olgunluk döneminde varoluşsal bir sorgulama içine girerek sıra dışı bir yolculuğa çıkmasını konu ediyor.
Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve 10 dakika boyunca alkış alan film, 5 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.
BAK POSTACI GELİYOR
1950’li yılların sonlarında, küçük ve sakin bir Ege kasabasında görev yapan posta memuru Osman’ın, ulaşılması güç aşkı Gülizar’a kavuşma mücadelesini anlatan “Bak Postacı Geliyor” filmi Yüksel Aksu imzası taşıyor.
12 Aralık'ta vizyona girecek olan filmde; Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan başrolleri paylaşıyor.
AVATAR: ATEŞ VE KÜL
James Cameron imzalı Avatar serisinin üçüncü filmi "Avatar: Ateş ve Kül"de Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.
19 Aralık'ta vizyona girecek olan film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu ediyor.
THE VOICE OF HIND RAJAB
Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, İsrail askerleri tarafından katledilen altı yaşındaki Hind'in son anlarına odaklanıyor.
Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazanan film 19 Aralık'ta sinemalarda olacak.