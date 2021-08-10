Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez birlikte mi?

Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in birliktelik iddialarının ardından İynemli'nin menajerlik şirketinden açıklama geldi. Açıklamada birliktelik iddiaları yalanlandı.

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10.08.2021 - 11:19

Meslektaşı Bige Önal ile altı yıllık ilişkisini bitiren Aras Bulut İynemli'nin Çukur dizisindeki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.







Hatta ikilinin geçen hafta İzmir Seferihisar civarında karavanda birlikte tatil yaptığı da iddia edildi.







İddiaların ardından İynemli’nin menajerlik şirketinden açıklama geldi.







Yapılan açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.







Damla Sönmez’in menajeri de aynı açıklamayı yaparak, söz konusu söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Sönmez bir süre önce 12 yıllık sevgilisi Ushan Çakır ile ilişkisini noktalaşmıştı.