Aras Bulut İynemli: 'Ne kadar Pollyanna'sın, bu kadar da olmaz' diyenler oluyor 

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli, L'Officiel Hommes dergisine kapak oldu. 7. Koğuştaki Mucize filmiyle sinemada başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu merak edilenleri anlattı.
İynemli, 7. Koğuştaki Mucize'deki Memo karakteri hakkında şöyle konuştu: "Memo'nun mental retardasyon gibi bir durumu var, özel ve farklı bir adam. Bu alanda profesyonelleşmiş psikologlarla görüştüm"
"Ben işin dramasının yanında umut verici hisssinden çok etkilendim. Hikayemizin farklı ve özel çocuklarımız hakkındaki önyargıları kırmak gibi bir derdi de var"
Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'le beyazperdedeki ilk deneyimi Mahmut ile Meryem'den tanıştıklarını belirten İynemli, "Gerçekten ona çok saygı duyuyor ve çok seviyorum. Onun kurduğu dünyaya hizmet etmek çok büyük bir gurur. Bu projenin hepimiz için özel bir yeri olacak ve en büyük pay yönetmenindir" diye konuştu.
"Hayattan keyif almayı ve neşeli olmayı seviyorum" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Ne kadar Pollyanna'sın sen, bu kadar da olmaz' diyenler de oluyor" ifadelerini kullandı.
İynemli sözlerine şöyle devam etti: Ama bazen benim de üzüldüğüm, yetemediğim anlar oluyor. O zaman da arkadaşlarım benim enerjimi yükseltiyor"