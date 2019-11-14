Aras Bulut İynemli: 'Ne kadar Pollyanna'sın, bu kadar da olmaz' diyenler oluyor 

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'le beyazperdedeki ilk deneyimi Mahmut ile Meryem'den tanıştıklarını belirten İynemli, "Gerçekten ona çok saygı duyuyor ve çok seviyorum. Onun kurduğu dünyaya hizmet etmek çok büyük bir gurur. Bu projenin hepimiz için özel bir yeri olacak ve en büyük pay yönetmenindir" diye konuştu.





