Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde: Teknede dans

Aras Bulut İynemli birçok ünlü gibi bu yaz tekne tatilini tercih etti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Bige Önal’la önceki gün Fethiye-Göcek’e demirledikleri teknelerinde dans ederken objektiflere takıldı.

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28.06.2021 - 08:41

Rol aldığı Çukur dizisi final yapan Aras Bulut İynemli, oyuncu sevgilisi Bige Önal’la yaz tatiline başladı. Tekne tatilini tercih eden ünlü çift önceki gün Göcek’te objektife takıldı. İynemli bir ara cep telefonundan müzik açıp dans etti, Önal da sevgilisine eşlik etti.

Ancak muhabirlerin görüntü aldığını fark eden teknedeki arkadaşları ünlü çifti uyardı.

İynemli teknedeki bir görevliyi zodyak botla çevrede gazeteci olup olmadığına bakması için gönderdi.





Ünlü oyuncu gazetecilerin olduğunu öğrenince teknenin içine girip kamaraların pencerelerini kapattırdı.



Alınan tüm önlemlere rağmen görüntülemekten kurtulamayan ünlü çiftin bu halleri, objektiflere böyle yansıdı.