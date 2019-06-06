Aras Bulut İynemli'nin partneri: Deniz Baysal

Aras Bulut İynemli başrolde yer alacağı filmdeki partneri son olarak Söz ile seyirci karşısına çıkan Deniz Baysal oldu.
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Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize filminde başrolde oynayacak.
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28 yaşındaki İynemli'ye filmde son olarak Söz dizisinde rol alan Deniz Baysal eşlik edecek.
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Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in oturuyor.
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Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak.
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Yedinci Koğuştaki Mucize’nin, Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulacak platoda gerçekleşecek.