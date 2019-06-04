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Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu

Çukur'un Yamaç Koçavalı'sı Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize filminde rol alacak.

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    Yeni neslin en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli, yazın çekilecek Yedinci Koğuştaki Mucize’filminde canlandıracağı karakterle çok konuşulacak.

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    Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu Yedinci Koğuştaki Mucize adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı.
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    Son olarak Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, filmde sıra dışı bir babayı canlandıracak. 

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    Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak.

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    Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.

    Yedinci Koğuştaki Mucize’nin, Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulacak platoda gerçekleşecek çekimlerine çok yakında başlanacak.
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