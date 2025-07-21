Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi?
Yeni araştırmalar, gün içine yayılan kısa süreli hareketlerin kalp sağlığı üzerinde büyük etkiler yarattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yalnızca günde üç dakikalık yoğun fiziksel aktivite, kalp krizi ve felç riskini neredeyse yüzde 50 oranında azaltabiliyor.
İngiltere verilerine dayanan araştırma, 2013-2015 yılları arasında düzenli egzersiz yapmayan 24 bin 139 kişi üzerinde yürütüldü. Katılımcıların ortalama yaşı 62 olurken, yarısından fazlasını kadınlar oluşturdu.