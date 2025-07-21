Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi?

Yeni araştırmalar, gün içine yayılan kısa süreli hareketlerin kalp sağlığı üzerinde büyük etkiler yarattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, yalnızca günde üç dakikalık yoğun fiziksel aktivite, kalp krizi ve felç riskini neredeyse yüzde 50 oranında azaltabiliyor.

Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 1

İngiltere verilerine dayanan araştırma, 2013-2015 yılları arasında düzenli egzersiz yapmayan 24 bin 139 kişi üzerinde yürütüldü. Katılımcıların ortalama yaşı 62 olurken, yarısından fazlasını kadınlar oluşturdu.

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Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 2

Araştırmacılar, akıllı cihazlarla bu kişilerin gün içinde ne kadar ve ne yoğunlukta hareket ettiğini izledi. Elde edilen veriler, bu kısa ve yoğun hareketlerin ciddi kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu gösterdi.


Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 3

SPOR SALONU ŞART DEĞİL

Uzmanlar bu tür hareketleri “tesadüfi fiziksel aktivite” olarak tanımlıyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, otobüsü yakalamak için hızla yürümek, yemek yaparken dans etmek ya da ev işleri sırasında tempolu hareket etmek bu kapsama giriyor. Bu kısa süreli, ancak kalp ritmini hızlandıran aktivitelerin, uzun antrenmanlar kadar etkili olabileceği vurgulanıyor.


Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 4

NEDEN İŞE YARIYOR?

Kısa süreli eforlar kalp atış hızını artırarak dolaşım sistemini uyarıyor. Zamanla bu adaptasyonlar, tansiyonu düşürüp kalp ve akciğer uyumunu artırarak kalp sağlığını destekliyor. Uzmanlar, bu etkinin yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yöntemine benzer olduğunu ancak herhangi bir ekipman ya da plan gerektirmediğini belirtiyor.


Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 5

GÜNDE SADECE 3 DAKİKA YETERLİ

Araştırmada, günde yalnızca üç dakikalık yoğun fiziksel aktivite uygulayan bireylerin, tamamen hareketsiz kalanlara göre kalp krizi ve felç gibi ciddi olaylara yüzde 50’ye varan oranda daha az yakalandığı tespit edildi. Hareketin toplam süresinden çok, düzenli ve bilinçli yapılması önem taşıyor.


Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 6

HAREKET ETMENİN PRATİK YOLLARI

Uzmanlar, herkesin yaşamına kolayca entegre edebileceği kısa hareket önerileri sunuyor:

  • Öğle aralarında hızlı yürüyüş
  • Merdiven kullanımı
  • Reklam aralarında kısa egzersizler
  • Telefonda konuşurken yürümek
  • Ev işleri sırasında tempolu hareket
Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi? - 7

Herkesin ağır egzersizler yapamayacağına dikkat çeken uzmanlar, bu yöntemle herkesin kendi kapasitesine göre sağlığını koruyabileceğini vurguluyor. Önerilen yaklaşım, mükemmel bir program yerine sürdürülebilir küçük değişiklikleri temel alıyor.

Uzmanlara göre, önemli olan şu soruyu sormak: “Kalbinizin elverdiği bir dakikada ne yapabilirsiniz?”

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