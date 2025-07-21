Araştırma: 3 dakikalık hareket kalbinizi güçlendirir mi?

Herkesin ağır egzersizler yapamayacağına dikkat çeken uzmanlar, bu yöntemle herkesin kendi kapasitesine göre sağlığını koruyabileceğini vurguluyor. Önerilen yaklaşım, mükemmel bir program yerine sürdürülebilir küçük değişiklikleri temel alıyor.



Uzmanlara göre, önemli olan şu soruyu sormak: “Kalbinizin elverdiği bir dakikada ne yapabilirsiniz?”