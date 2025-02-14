Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor

Hamilelikte ilaç kullanımının riskleri, bilim insanları tarafından uzun yıllardır tartışılıyor. Son yapılan araştırmalar, hamilelik sırasında kullanılan ağrı kesici parasetamol ile DEHB arasında bir bağlantı olabileceğini belirledi.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 1

2019 yılında yapılan ve 4 bin 700'den fazla çocuk ile annesinin katıldığı bir araştırma, hamilelik sırasında parasetamol kullanımının çocuklarda DEHB riskini yüzde 20 oranında artırabileceğini ortaya koymuştu.

YAŞAM HABERLERİ

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 2

Seattle'daki Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha önceki araştırmalardan farklı olarak daha küçük bir katılımcı grubu analiz etti. Yapılan çalışmada, parasetamol ile DEHB arasında bir bağlantı bulunduğu iddia edildi.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 3

Ancak Dr. Brennan Baker, katılımcıların ilaç kullanma sıklığını kendilerinin bildirdiğini, bu durumun da bilgi kirliliğe neden olabileceğini ifade etti.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 4

Dr. Baker, "Birçok insan, bilmeden parasetamol alabiliyor. Kullandığınız soğuk algınlığı ilacının etken maddesi de parasetamol olabilir ve bunun farkında olmayabilirsiniz'' dedi.

Araştırmadaki annelerin yaş ortalaması 25 olup, çoğu içki veya sigara kullanmıyordu. Katılımcıların çocukları 8-10 yaşlarındayken nörogelişimsel değerlendirmeleri yapıldı.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 5

Araştırma sonucunda, hamilelik döneminde parasetamol kullanan annelerin çocuklarının DEHB geliştirme olasılığı, kullanmayan annelerin çocuklarına göre 3 kat daha fazla çıktı.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 6

Bilim insanları, 174 katılımcının plasentasından alınan doku örneklerinde, parasetamol kullanımının metabolik ve bağışıklık sistemlerinde değişikliklere yol açtığını da gözlemledi.

Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor - 7

Ancak uzmanlar yine de bu tür araştırmaların net bulgular sunmadığını, hamile bireylerin ilaç kullanımı konusunda mutlaka bir uzmana danışmaları gerektiğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER