Araştırma: Hamilelikte ağrı kesici kullanımı DEHB riskini artırıyor
Hamilelikte ilaç kullanımının riskleri, bilim insanları tarafından uzun yıllardır tartışılıyor. Son yapılan araştırmalar, hamilelik sırasında kullanılan ağrı kesici parasetamol ile DEHB arasında bir bağlantı olabileceğini belirledi.
2019 yılında yapılan ve 4 bin 700'den fazla çocuk ile annesinin katıldığı bir araştırma, hamilelik sırasında parasetamol kullanımının çocuklarda DEHB riskini yüzde 20 oranında artırabileceğini ortaya koymuştu.