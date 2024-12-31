Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı

Dalnoki ve ekibi, bu bulguların, DEHB'nin beslenme davranışlarını şekillendirdiğini ve aynı zamanda bireylerin yeme alışkanlıklarının bozukluğu etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırma, DEHB'li bireylerin beynin ödül ve haz merkezlerinin düzgün çalışmaması nedeniyle dışsal uyaranlar (özellikle yiyecek) aradıklarını ve bunun aşırı yemek yeme ve yeme bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koydu.