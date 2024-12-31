Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı

Yeni bir araştırma, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerin, bozukluğu olmayanlara göre daha fazla sağlıksız yiyecek tükettiğini gösterdi. Uzmanlar, atıştırmalık tüketiminin DEHB'nin dürtüsellik ve zihinsel uyarılma ihtiyacı gibi semptomlarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 1

Yeni bir çalışma, yiyecek seçimlerinizin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

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Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 2

Araştırmaya göre, DEHB'li bireyler, enerji içecekleri, cips ve kızarmış yiyecekler gibi sağlıksız atıştırmalıkları daha fazla tüketiyor.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 3

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Psikoloji ve Nörobilim profesörü Laura Dalnoki'nin öncülük ettiği çalışma, 16-20 yaş arasındaki gençlerin beslenme alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 4

Sonuçlar, DEHB tanısı almış kişilerin, bu bozukluğa sahip olmayanlara kıyasla daha fazla atıştırmalık tükettiğini gösterdi. Araştırmacılar, bu alışkanlıkların DEHB'nin dürtüsellik ve zihinsel uyarılma ihtiyacı gibi belirtileriyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 5

Dalnoki ve ekibi, bu bulguların, DEHB'nin beslenme davranışlarını şekillendirdiğini ve aynı zamanda bireylerin yeme alışkanlıklarının bozukluğu etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırma, DEHB'li bireylerin beynin ödül ve haz merkezlerinin düzgün çalışmaması nedeniyle dışsal uyaranlar (özellikle yiyecek) aradıklarını ve bunun aşırı yemek yeme ve yeme bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koydu. 

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 6

Önceki araştırmalar da, işlenmiş gıdalar, şekerli ürünler ve sağlıksız yağlarla beslenmenin DEHB gelişimini tetikleyebileceğini öne sürmüştü.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 7

Ancak Dalnoki'nin çalışması, bu ilişkinin iki yönlü olduğunu, yani DEHB'nin de beslenme davranışlarını etkileyebileceğini gösterdi.

Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı - 8

Yiyecekler, özellikle tat, koku, görme ve dokunma gibi duyuları harekete geçirerek beyin üzerinde uyarıcı etki yapar. Bu durum, DEHB'li bireylerde daha yoğun bir şekilde hissedilebilir.

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