Araştırmalar gösterdi: Dikkat eksikliğinizin sebebi yediklerinizde saklı
Yeni bir araştırma, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerin, bozukluğu olmayanlara göre daha fazla sağlıksız yiyecek tükettiğini gösterdi. Uzmanlar, atıştırmalık tüketiminin DEHB'nin dürtüsellik ve zihinsel uyarılma ihtiyacı gibi semptomlarla bağlantılı olabileceğini belirtti.
Yeni bir çalışma, yiyecek seçimlerinizin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.