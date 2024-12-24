Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor!

Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, koro halinde şarkı söylemenin ruh halini anında iyileştirdiğini ve enerjiyi artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, şarkı söylemek endorfin salgısını artırırken topluluk hissiyle mutluluğu da beraberinde getiriyor.

Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor! - 1

"MUTLULUK İÇİN SÖYLE"

Batı İngiltere Üniversitesi (UWE) ve Bristol'deki St George's konser salonunun iş birliğiyle yürütülen araştırma, koro halinde şarkı söylemenin ruh hali ve enerji seviyeleri üzerindeki olumlu etkilerini inceledi.

"Mutluluk için Söyle" Projesi kapsamında Noel öncesinde bir araya gelen 300'den fazla kişi, koro oturumlarında şarkı söylerken ruh halleri kaydedildi. Daha önce yaz aylarında gerçekleştirilen ve 361 katılımcının dahil olduğu benzer bir çalışmada ise, şarkı söylemeden önce ve sonra yapılan anketlerle katılımcıların ruhsal ve fiziksel durumları değerlendirilmişti.

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Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor! - 2

ANINDA MUTLULUK GETİRİYOR

Araştırma, şarkı söylemenin katılımcıların ruh hallerini anında iyileştirdiğini ve onları daha sakin, enerjik ve mutlu hissettirdiğini ortaya koydu.

Müzik ve sağlık alanında uzmanlaşan akademisyen Kat Branch, "Zor zamanlardan geçen ya da kayıplar yaşayan kişiler için Noel dönemi zorlu olabilir, ancak bu çalışmalarda dayanışma ve topluluk hissinin insanları ne kadar hızlı etkilediğini gözlemlemek büyüleyici" dedi.

Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor! - 3

Projeye katılan John Neugebauer, "Koro şarkı söylemek isteyen ama eğitimsiz biriyseniz, yapın gitsin! Kendinizden büyük bir şeyin parçası olmak büyük bir mutluluk kaynağı. Şarkı söylemek çok fazla endorfin salgılamanızı sağlıyor ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde devreye giriyor" diyerek deneyiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor! - 4

Bir diğer katılımcı Jon Munday ise yaz aylarındaki projeden ilham aldığını belirterek, "Başta notaları tutturamamaktan korkabilirsiniz, ama bu endişeyi geride bırakıp ortak bir deneyime dahil olduğunuzda farkı hemen hissediyorsunuz. Kendimi daha enerjik ve doğal hissediyorum" dedi.

Araştırmacılar, 2025 ilkbaharı ve yazı arasında yeni bir grupla benzer bir çalışmayı tekrar etmeyi planlıyor.

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