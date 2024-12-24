Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor!
Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma, koro halinde şarkı söylemenin ruh halini anında iyileştirdiğini ve enerjiyi artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, şarkı söylemek endorfin salgısını artırırken topluluk hissiyle mutluluğu da beraberinde getiriyor.
"MUTLULUK İÇİN SÖYLE"
Batı İngiltere Üniversitesi (UWE) ve Bristol'deki St George's konser salonunun iş birliğiyle yürütülen araştırma, koro halinde şarkı söylemenin ruh hali ve enerji seviyeleri üzerindeki olumlu etkilerini inceledi.
"Mutluluk için Söyle" Projesi kapsamında Noel öncesinde bir araya gelen 300'den fazla kişi, koro oturumlarında şarkı söylerken ruh halleri kaydedildi. Daha önce yaz aylarında gerçekleştirilen ve 361 katılımcının dahil olduğu benzer bir çalışmada ise, şarkı söylemeden önce ve sonra yapılan anketlerle katılımcıların ruhsal ve fiziksel durumları değerlendirilmişti.