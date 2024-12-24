Araştırmalar gösterdi: Ruh sağlığını anında düzeltiyor, endorfin seviyenizi artırıyor!

Bir diğer katılımcı Jon Munday ise yaz aylarındaki projeden ilham aldığını belirterek, "Başta notaları tutturamamaktan korkabilirsiniz, ama bu endişeyi geride bırakıp ortak bir deneyime dahil olduğunuzda farkı hemen hissediyorsunuz. Kendimi daha enerjik ve doğal hissediyorum" dedi.

Araştırmacılar, 2025 ilkbaharı ve yazı arasında yeni bir grupla benzer bir çalışmayı tekrar etmeyi planlıyor.