Araştırmalara göre en zararlı 3 ebeveynlik tarzı: Çocuğa iyilik değil kötülük yapılıyor

OTORİTER EBEVEYNLİK

Otoriter ebeveynlikte, anne ve baba çocuğa katı kurallar koyar ve bu kurallara uyulmasını bekler. Bu ebeveynlik modelinde, şefkat eksikliği vardır. Kurallar, genellikle herhangi bir açıklama yapmadan konulur ve disiplin ön plandadır.

Otoriter ebeveynlik tarzıyla yetişen çocuklar, kendi fikirlerinin ve duygularının değersiz olduğu hissine kapılabilirler, bu da zamanla öz saygılarının azalmalarına neden olabilir. Bu durum, gelecekte sağlıklı ilişkiler kurmalarını da zorlaştırır.