Araştırmalara göre en zararlı 3 ebeveynlik tarzı: Çocuğa iyilik değil kötülük yapılıyor
Ebeveynlik, bir çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan tüm faaliyetleri içerir. Yapılan psikolojik araştırmalar sonucunda, 3 ebeveynlik tarzının çocuğun bakımı ve gelişimi için tehlikeli olduğu ortaya çıktı.
OTORİTER EBEVEYNLİK
Otoriter ebeveynlikte, anne ve baba çocuğa katı kurallar koyar ve bu kurallara uyulmasını bekler. Bu ebeveynlik modelinde, şefkat eksikliği vardır. Kurallar, genellikle herhangi bir açıklama yapmadan konulur ve disiplin ön plandadır.
Otoriter ebeveynlik tarzıyla yetişen çocuklar, kendi fikirlerinin ve duygularının değersiz olduğu hissine kapılabilirler, bu da zamanla öz saygılarının azalmalarına neden olabilir. Bu durum, gelecekte sağlıklı ilişkiler kurmalarını da zorlaştırır.