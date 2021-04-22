Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka

Araştırma ayrıca Kraliyet Ailesi kurumsal markasının çok uluslu şirketlere kıyasla ne kadar büyük olduğunu vurguluyor.

Araştırma kapsamında görüşülen marka ve iş uzmanları, Kraliyet Ailesi'nin marka değerini yaklaşık 71 milyar sterlin, Kraliçe’nin kişisel markasının değerinin ise yaklaşık 35 milyar sterlin olarak tahmin etti. Yani Coca Cola gibi büyük markalarla eş değerde.