Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka

Son araştırma, Kraliçe Elizabeth'in, Beyonce, Kim Kardashian, Bill Gates, David ve Victoria Beckham gibi isimlerden daha değerli bir marka olduğunu ortaya koydu. Kraliçe, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği 'bomba' röportaja, oğlu Prens Andrew'in taciz skandalına rağmen marka değerini kaybetmedi.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 06:57

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 1

KRALİYET EN BÜYÜK 5. MARKA

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth artık Beyonce, Kim Kardashian, David ve Victoria Beckham ile Oprah Winfrey’den daha büyük bir ‘küresel marka’. Araştırmaya göre İngiliz Kraliyet Ailesi, dünyanın en büyük beşinci "kurumsal" markası. Bu da Nike, Coca-Cola, Microsoft ve Disney'in bile önünde olduğu anlamına geliyor.

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 2

Bu bilgi, dün 95'inci yaşına giren Kraliçe'nin doğum gününü kutlama amacıyla hazırlanan bir True Royalty TV belgeseli için yaptırılan araştırmadan geliyor.

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 3
Araştırma şirketi Statista tarafından yapılan analiz, "The Queen" (Kraliçe) gibi, arama terimine en az bir referans içeren çevrimiçi haber makalelerinin sayısı da dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayandırıldı.

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 4
Araştırmada, Ocak 2017 ile Mart 2021 arasında dokuz ünlü aileden 37 kişi ve 10 küresel marka mercek altına alındı. Dünya çapında makaleler izlendi ve 65 dilden İngilizceye çevrildi.
Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 5

KRALİÇE, BEYONCE'DEN 16 KAT DAHA BÜYÜK

Araştırma, Kraliçe Elizabeth’in ‘kişisel markasının’ şarkıcı Beyonce’den 16 kat, Kim Kardashian ve Microsoft kurucusu Bill Gates’in 6 katı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 6
Kraliçe’nin, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in kişisel marka boyutunun neredeyse üç katıyken Beckham çiftinin 23 katı daha büyük bir marka olduğu tespit edildi.
Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 7

Bir kurum olarak İngiliz monarşisi, Facebook, Amazon, Google ve Apple'dan sonra dünyada en çok konuşulan beşinci marka. 

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 8

Araştırma ayrıca Kraliyet Ailesi kurumsal markasının çok uluslu şirketlere kıyasla ne kadar büyük olduğunu vurguluyor.

Araştırma kapsamında görüşülen marka ve iş uzmanları, Kraliyet Ailesi'nin marka değerini yaklaşık 71 milyar sterlin, Kraliçe’nin kişisel markasının değerinin ise yaklaşık 35 milyar sterlin olarak tahmin etti. Yani Coca Cola gibi büyük markalarla eş değerde.

 

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 9

Nike, L'Oreal ve Rolls-Royce ile çalışan ödüllü Uluslararası Marka Danışmanı Kubi Springer, araştırmacılara şunları söyledi: “Nike, Ferrari ve Coke markalarını bir araya getirdiğinizde, gerçekten güçlü olan üç markanın yanında, tek başına ‘Kraliçe’ markasında bunlardan daha fazla sayıda makale var.”

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 10

İNGİLTERE'YE 1,7 MİLYAR STERLİNLİK KATKISI VAR

Araştırmada, Kraliçe ve kraliyetin finansal değeri de ortaya konuldu. Buna göre ‘monarşi’ markası Birleşik Krallık için değerli ve bazı tahminlere göre Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkı yıllık 1.7 milyar sterlin civarında.

Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka - 11

SKANDALLARA RAĞMEN MARKA DEĞERİNİ KAYBETİMEDİ

TV program için yapılan araştırma, Prens Andrew'u çevreleyen taciz skandalı ve Prens Harry ile Meghan Markle’ın Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj gibi olaylardan kaynaklanan halkla ilişkiler sonuçlarına rağmen, Kraliçe markasının istikrarlı bir şekilde olumlu bir yerde kaldığını da ortaya koydu.

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