Araştırmaya göre Kraliçe Elizabeth en büyük küresel marka

ntv.com.tr 22.04.2021 - 06:57
KRALİYET EN BÜYÜK 5. MARKA
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth artık Beyonce, Kim Kardashian, David ve Victoria Beckham ile Oprah Winfrey’den daha büyük bir ‘küresel marka’. Araştırmaya göre İngiliz Kraliyet Ailesi, dünyanın en büyük beşinci "kurumsal" markası. Bu da Nike, Coca-Cola, Microsoft ve Disney'in bile önünde olduğu anlamına geliyor.
Bu bilgi, dün 95'inci yaşına giren Kraliçe'nin doğum gününü kutlama amacıyla hazırlanan bir True Royalty TV belgeseli için yaptırılan araştırmadan geliyor.
KRALİÇE, BEYONCE'DEN 16 KAT DAHA BÜYÜK
Araştırma, Kraliçe Elizabeth’in ‘kişisel markasının’ şarkıcı Beyonce’den 16 kat, Kim Kardashian ve Microsoft kurucusu Bill Gates’in 6 katı olduğunu ortaya koydu.
Bir kurum olarak İngiliz monarşisi, Facebook, Amazon, Google ve Apple'dan sonra dünyada en çok konuşulan beşinci marka.
Araştırma ayrıca Kraliyet Ailesi kurumsal markasının çok uluslu şirketlere kıyasla ne kadar büyük olduğunu vurguluyor.
Araştırma kapsamında görüşülen marka ve iş uzmanları, Kraliyet Ailesi'nin marka değerini yaklaşık 71 milyar sterlin, Kraliçe’nin kişisel markasının değerinin ise yaklaşık 35 milyar sterlin olarak tahmin etti. Yani Coca Cola gibi büyük markalarla eş değerde.
Nike, L'Oreal ve Rolls-Royce ile çalışan ödüllü Uluslararası Marka Danışmanı Kubi Springer, araştırmacılara şunları söyledi: “Nike, Ferrari ve Coke markalarını bir araya getirdiğinizde, gerçekten güçlü olan üç markanın yanında, tek başına ‘Kraliçe’ markasında bunlardan daha fazla sayıda makale var.”
İNGİLTERE'YE 1,7 MİLYAR STERLİNLİK KATKISI VAR
Araştırmada, Kraliçe ve kraliyetin finansal değeri de ortaya konuldu. Buna göre ‘monarşi’ markası Birleşik Krallık için değerli ve bazı tahminlere göre Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkı yıllık 1.7 milyar sterlin civarında.
SKANDALLARA RAĞMEN MARKA DEĞERİNİ KAYBETİMEDİ
TV program için yapılan araştırma, Prens Andrew'u çevreleyen taciz skandalı ve Prens Harry ile Meghan Markle’ın Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj gibi olaylardan kaynaklanan halkla ilişkiler sonuçlarına rağmen, Kraliçe markasının istikrarlı bir şekilde olumlu bir yerde kaldığını da ortaya koydu.