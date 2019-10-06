Arda Ayten 1 milyon lirayla ne yapacağını açıkladı (Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster’de geçen sezon 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu. İstiklal Marşı'yla ilgili sorunun cevabını bilen Arda Ayten, yarışmada ilk kez 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan kişi oldu. Peki, Arda Ayten 1 milyon TL'lik büyük ödülle ne yapacak?

Henüz 19 yaşında olan Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Senede 150 kitap okuduğunu ifade eden Arda Ayten, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını dile getirmişti.

Hürriyet’in haberine göre, yarışmanın ardından ismini büyük bir kitleye duyuran Arda Ayten, ödülü kazandıktan sonra şu açıklamayı yaptı: Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım."

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Ancak Ayten, ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacağı için tam olarak 1 milyon lira alamayacak. Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in dikkat çektiği 28 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Tebliğinde yer alan hükümlere göre Ayten’in yarışmada kazandığı 1 milyonluk ödülün VİV kapsamında yaklaşık yüzde 20’lik bir dilimi vergi olarak kesilecek. Hesaplaması yapıldığında ise Ayten’in yaklaşık 800 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.