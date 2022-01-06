Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu

Haberler 06.01.2022 - 11:53
Oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkında itiraflarda bulundu.
"Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?" sorusu üzerine "Emre Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan..." diye konuştu.
Kural şu sözleri dile getirdi: "Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı."
"Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı."
"Sermiyan Midyat'a çok teşekkür ederim o benim hep yanımda oldu" diyen Kural, "Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir" açıklamasında bulundu.
Kural, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları günleri hakkında ise "Buradan yine tekrar edeyim; Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum" dedi.