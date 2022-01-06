Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural yaptığı yeni açıklamada, eski rol arkadaşları hakkında konuştu. Kural, "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" dedi.

Haberler 06.01.2022 - 11:53

Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 1

Oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkında itiraflarda bulundu.


Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 2

"Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?" sorusu üzerine "Emre Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan..." diye konuştu.


Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 3

Kural şu sözleri dile getirdi: "Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı."

Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 4

"Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı."


Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 5

"Sermiyan Midyat'a çok teşekkür ederim o benim hep yanımda oldu" diyen Kural, "Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir" açıklamasında bulundu.


Arda Kural: Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu - 6

Kural, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları günleri hakkında ise "Buradan yine tekrar edeyim; Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum" dedi.

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