Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo

Kural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski rol arkadaşları hakkında konuşmuş "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" demişti.