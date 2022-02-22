Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural setlere döndü. Kural, yeni halinden bir fotoğraf yayınladı.

Haberler 22.02.2022 - 14:26

Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo - 1

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural ekranlara dönüyor.


Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo - 2

Habertürk'ün haberine göre; Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.


Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo - 3

40 yaşındaki oyuncu, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.


Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo - 4

Kural'ın bu değişimi sosyal medyayı da salladı. Ünlü oyuncu, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.


Arda Kural'ın değişimi: 2 ayda 14 kilo - 5

Kural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski rol arkadaşları hakkında konuşmuş "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" demişti.

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