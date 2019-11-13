Arda Turan ikinci kez baba oluyor 

Geçtiğimiz yıl mart ayında nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen ekim ayında oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına aldı.
Geçtiğimiz ay oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” dedi.
2. Sayfa’nın haberine göre; çift ikinci bebeklerini heyecanını yaşıyor ve Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile.
Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.