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Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin cinsiyeti ne olacak?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile mart ayında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı öne sürüldü.

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    Başakşehir'de futbol hayatına devam edecen ve aldığı 16 maçlık ceza ile gündeme gelen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan bebek heyecanı yaşıyor.
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    İddiaya göre çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.
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    İkili, Kasım ayında doğacak çocuklarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırlamaya başladı.
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    Öte yandan Aslıhan Doğan geçtiğimiz günlerde pilates yaparken, kafasına pilates aletinin demiri düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve kaşına 18 dikiş atılmıştı. Hastaneden çıktıktan sonra Doğan "Çok şükür iyiyim" açıklamasını yapmıştı.
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