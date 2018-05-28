Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin cinsiyeti ne olacak?
Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile mart ayında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan'ın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağı öne sürüldü.
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Başakşehir'de futbol hayatına devam edecen ve aldığı 16 maçlık ceza ile gündeme gelen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan bebek heyecanı yaşıyor.
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İddiaya göre çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.
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İkili, Kasım ayında doğacak çocuklarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırlamaya başladı.
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Öte yandan Aslıhan Doğan geçtiğimiz günlerde pilates yaparken, kafasına pilates aletinin demiri düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve kaşına 18 dikiş atılmıştı. Hastaneden çıktıktan sonra Doğan "Çok şükür iyiyim" açıklamasını yapmıştı.