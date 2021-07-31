Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum'da tatile çıktı.

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31.07.2021 - 12:14

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte iki günlüğüne Bodrum'a gitti.







Çifte, Turan’ın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı da eşik etti.







Kamera ile tekne içerisini ve Cennet Koyu'nu görüntüleyen Doğan, gazetecileri görünce de selam verdi.







Turan, öğle saatlerinde uyanmasının ardından kendisini serin sulara atarak tatilin keyfini çıkardı. Eşi de o anları kameraya aldı.







Yaklaşık 10 dakika yüzen Turan, ardından teknesinde gün boyunca dinlendi.

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