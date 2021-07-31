Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan ile Bodrum'da tatile çıktı.

31.07.2021 - 12:14

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili - 1
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte iki günlüğüne Bodrum'a gitti.


Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili - 2
Çifte, Turan’ın takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Peri Ispartalı da eşik etti.


Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili - 3
Kamera ile tekne içerisini ve Cennet Koyu'nu görüntüleyen Doğan, gazetecileri görünce de selam verdi.


Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili - 4
Turan, öğle saatlerinde uyanmasının ardından kendisini serin sulara atarak tatilin keyfini çıkardı. Eşi de o anları kameraya aldı.


Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın Bodrum tatili - 5
Yaklaşık 10 dakika yüzen Turan, ardından teknesinde gün boyunca dinlendi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER