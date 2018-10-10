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Arda Turan ile Berkay arasında kavga

Önceki gece Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay'ın kavga ettiği öne sürüldü. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı.

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    Sarıyer-Emirgan'da bir eğlence mekanında Arda Turan ile Berkay arasında yumruklar konuştu.
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    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 31 yaşındaki Turan ile Berkay mekanda bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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    İddialara göre Turan ile Berkay arasında yaşanan olayda 36 yaşındaki şarkıcının burnu kırıldı.
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    Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Turan ise mekanda kaldı.
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    Olay sonra şarkıcı Tan Taşçı'nın eski sevgilisi Gizem Barlak olayı doğrularken, "Tabi ki biz kavga etmedik. Hatta kavga eden Arda Turan'a gidip konuşmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
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