Arda Turan ile Berkay arasında kavga

Önceki gece Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay'ın kavga ettiği öne sürüldü. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı.
-
Sarıyer-Emirgan'da bir eğlence mekanında Arda Turan ile Berkay arasında yumruklar konuştu.
-
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 31 yaşındaki Turan ile Berkay mekanda bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
-
İddialara göre Turan ile Berkay arasında yaşanan olayda 36 yaşındaki şarkıcının burnu kırıldı.
-
Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Turan ise mekanda kaldı.
-
Olay sonra şarkıcı Tan Taşçı'nın eski sevgilisi Gizem Barlak olayı doğrularken, "Tabi ki biz kavga etmedik. Hatta kavga eden Arda Turan'a gidip konuşmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.