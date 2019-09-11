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Arda Turan ile Berkay davasında 3. duruşma

İHA, DHA

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor. Avukatları ve korumasıyla birlikte adliye binasına gelen Berkay, "Her davamı takip edeceğim" dedi.

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    Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın devam duruşması bugün gerçekleşiyor.

    ARDA TURAN İLE BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ (TIKLA İZLE)
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    KORUMAYLA GELDİ

    KORUMAYLA GELDİ
    Arda Turan'ın duruşmaya katılmaması beklenirken, Berkay Şahin avukatları ve korumasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.
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    "HER DURUŞMAYA GELECEĞİM"

    "HER DURUŞMAYA GELECEĞİM"
    Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.
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    Berkay daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.
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    İSTENEN CEZALAR

    İSTENEN CEZALAR
    İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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    NE OLMUŞTU?

    NE OLMUŞTU?
    Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.
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    Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.

    ARDA TURAN İLE BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ (TIKLA İZLE)

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