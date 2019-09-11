Arda Turan ile Berkay davasının 3. duruşmasında karar çıktı

1 Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın devam duruşması gerçekleşti.



ARDA TURAN İLE BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ (TIKLA İZLE) ile şarkıcı'in yargılandıkları davanın devam duruşması gerçekleşti.

2 KORUMAYLA GELDİ Arda Turan'ın duruşmaya katılmazken, Berkay Şahin avukatları ve korumasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

3 "HER DURUŞMAYA GELECEĞİM" Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.

4 Berkay daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.

5 ARDA TURAN'A CEZA Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

6 TURAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bana bu iftirayı atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir."

7 NE CEZA İSTENİYORDU? İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

8 NE OLMUŞTU? Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.