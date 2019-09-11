Arda Turan ile Berkay davasının 3. duruşmasında karar çıktı (Karşılıklı açıklamalar)
İHA, DHA, Anadolu Ajansı
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Turan karar sonrası yazılı açıklama yaparak, "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir" ifadelerini kullandı. Karar sonrası Berkay da bir açıklama yaparak, "İtiraz yolumuz açık olup tüm yasal haklarımızı kullanacağız" dedi. Gelişmelerin ardından Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'de bir açıklama yaparak Turan'ın kendisini taciz ettiğini yineledi. Özlem Şahin, "Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır.Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur" diye konuştu.
-
1Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın devam duruşması gerçekleşti.
ARDA TURAN İLE BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ (TIKLA İZLE)
-
2
KORUMAYLA GELDİArda Turan'ın duruşmaya katılmazken, Berkay Şahin avukatları ve korumasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.
-
3
"HER DURUŞMAYA GELECEĞİM"Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.
-
4Berkay daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.
-
5
ARDA TURAN'A CEZAArda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
-
6
TURAN'DAN YAZILI AÇIKLAMATuran sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bana bu iftirayı atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bu olayın manşeti üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir."
-
7
KARAR SONRASI BERKAY'DAN İLK AÇIKLAMAÜnlü şarkıcı Berkay'dan karar sonrası şu açıklama geldi:
"Bugün biten kamuoyu tarafından yakın takip edilen malum davamla ilgili yazılı açıklamamdır...
Öncelikle belirtmek istediğim bahse konu davada Sanık Arda Turan bana ve eşime karşı işlemiş olduğu, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Silah Taşımak ve Cinsel Taciz suçlarından yani 4 adet suçtan yargılanmış olup dosya kesinleşmemiştir itiraz yolumuz açık olup tüm yasal haklarımızı kullanacağız.
Sanık Arda Turan bu suçların 3’ünden hapis cezası almış, sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise asla suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir, bir başka anlamı eşimin kulağına söylediği sözün bir başkası tarafından duyulmaması ve bu konuda herhangi bir kamera kaydının bulunmamasıdır.
Verilen bu sonuç cezalarda hem bizim yönümüzden hem de sanık Arda Turan tarafından kesin olmayan itiraza tabi kararlardır.
Bu sebeple; 3 suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile sadece şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak beraat ettim demesi tarafımdan anlaşılamamıştır.
Aslolan tabii ki ALLAH’ın adaletidir, ancak Türk Adaleti’nin de vermiş olduğu karara saygımız sonsuzdur…"
-
8
"BAKIN BU ADAM BİR SUÇLUDUR"Bir açıklama da Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den geldi. Özlem Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle benim yaşadığım olay açıkça, bir süredir ülke gündemini etkileyen ve her konumda yüzlerce insanın lanetlediği kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür, kaynağıdır, bu algının temelidir. Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır. Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir. Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır. Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm. İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”
-
9
NE CEZA İSTENİYORDU?İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
-
10
NE OLMUŞTU?Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.
-
11
Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.