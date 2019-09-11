Arda Turan ile Berkay davasının 3. duruşmasında karar çıktı (Karşılıklı açıklamalar)

Ünlü şarkıcı Berkay'dan karar sonrası şu açıklama geldi:

"Bugün biten kamuoyu tarafından yakın takip edilen malum davamla ilgili yazılı açıklamamdır...

Öncelikle belirtmek istediğim bahse konu davada Sanık Arda Turan bana ve eşime karşı işlemiş olduğu, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Silah Taşımak ve Cinsel Taciz suçlarından yani 4 adet suçtan yargılanmış olup dosya kesinleşmemiştir itiraz yolumuz açık olup tüm yasal haklarımızı kullanacağız.

Sanık Arda Turan bu suçların 3’ünden hapis cezası almış, sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise asla suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir, bir başka anlamı eşimin kulağına söylediği sözün bir başkası tarafından duyulmaması ve bu konuda herhangi bir kamera kaydının bulunmamasıdır.

Verilen bu sonuç cezalarda hem bizim yönümüzden hem de sanık Arda Turan tarafından kesin olmayan itiraza tabi kararlardır.

Bu sebeple; 3 suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile sadece şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak beraat ettim demesi tarafımdan anlaşılamamıştır.

Aslolan tabii ki ALLAH’ın adaletidir, ancak Türk Adaleti’nin de vermiş olduğu karara saygımız sonsuzdur…"