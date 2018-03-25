Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım!

Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan soruya sinirlenince bir gazeteciye, "Senin kafanı, gözünü kırarım!" dedi.
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Yaklaşık iki hafta önce nikah masasına oturan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, önceki gün Nişantaşı’nda yemekteydi.
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“Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.
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Muhabirin bu kez “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorması üzerine 31 yaşındaki futbolcu öfkelendi.
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Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Turan, soruyu duyunca öfkeyle dönerek muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı.
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Çift
gerginliğin ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı.
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Turan'a yemekte kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı da eşilik etti. Çift restorandan kendi otomobilleriyle çıkış yaptı.