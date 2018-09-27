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Arda Turan: Tekmeler başladı

Hamile eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte defile izlemeye giden Arda Turan, "Bebeğimiz tekme atmaya da başladı. Çok şükür, her şey yolunda” dedi.

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    Raisa&Vanessa kardeşler, “Butterfly Effect” adlı koleksiyonunu Çırağan Sarayı’nda beğeniye sundu. Arda Turan, defileyi hamile eşi Aslıhan Doğan’la izledi.
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    Defile öncesi soruları yanıtlayan Başakşehirli futbolcu Turan, “Aslıhan henüz bir şey aşermedi ama ekşi tatlar yiyor. Bebeğimiz tekme atmaya da başladı. Çok şükür, her şey yolunda” dedi.
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    Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, kasım ayında doğacak olan bebeği için parti düzenledi. Baby shower partisine ünlüler akın etti.
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    Çubuklu'daki villalarında düzenlenen partiye Gülben Ergen ve Şeyma Subaşı olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
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    Parti anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Doğan Turan, "aslihansbabyshower" notunu ekledi.
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