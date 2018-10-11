Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan Berkay kavgasına yeni açıklama (Soruşturma başlatıldı)

1 ASLIHAN DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA Berkay arasında Emirgan'da bir mekanda yaşanan yumruklu kavganın ardından Aslıhan Doğan Turan sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Doğan Turan şu sözleri dile getirdi: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum." Arda Turan ilearasında Emirgan'da bir mekanda yaşanan yumruklu kavganın ardındansosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Doğan Turan şu sözleri dile getirdi: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum."

2 "İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne saçmalık varsa önüme sunuldu."

3 "Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve malesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım."

4 "Sabrım birçok kez denensede bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim."

5 "Allahın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."

6 ARDA TURAN NE DEDİ? Kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi: "Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir 'namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.

7 "SEBEBİNİ BERKAY’A SORUN" Hürriyet'ten Onur Baştürk'ün haberine göre; olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Turan, “Sadece şunu yazabilirsin” deyip “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.



Turan, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?" dedi.

8 "ENSEMDEN TUTUNCA KAFAYI KOYDUM" 2. sayfa programına konuşan Arda Turan yaşanan kavga olayı anlattı. Turan şu sözleri dile getirdi: "O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum. Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."

9 ÖZLEM ADA ŞAHİN DE KONUŞTU Şahin, "Dün akşam yaşanan durumdan dolayı çok üzgünüm... Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü "Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım" tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanlar gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik. Yapılan tektikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen bir anne adayının yaşayacakları beni derinden etkiemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim" mesajını paylaştı.