Arda Turan'da eşi Aslıhan Doğan ve Berkay olayı hakkında yeni açıklamalar

1 Başakşehirli futbolcu Arda Turan, 40 programına konuk oldu. Turan, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga ve Aslıhan Doğan Turan'la olan evliliği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Turan, "Berkay ve eşi ile aranızda ne geçti? O gece yaşananlardan dolayı pişman mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Dava sürecinde olduğu için bu konularla ilgili konuşmam normal değil. Ama orada barda iki erkek arasında yaşanan tartışma hoş değil tabii ki. Bir hata, yanlışlık var. Hastane işi de göründüğü gibi değil. Gayet normal bir konuşmaydı."







2 "Benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu; ben hayatım boyunca hiç kimsenin eşi ile alakalı böyle bir ahlaki durum içerisinde olmadım. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur. Öteki hatalar konuşulur edilir, dava süreci. Ama net ve net şekilde söylüyorum. Bu ülkede herkes kimin ne olduğunu bilir. Eğer konu bu kadar hassas ise sabah 6’da gazeteci aranmaz, bu işin reklamı olmaz."







3 "Davalar bitsin, ben uygun şekilde uygun zamanlarda gerekenleri söyleyeceğim. Ama bu konuyla ilgili başka bir hassasiyetim var. O kadar Barcelona’da, Madrid’de yaşadım. O kadar evime gelen giden oldu. Haklı olduğumu bildikleri halde dostların sessizliği üzdü beni. Neden? ‘Aman bizde bir şey olmasın.’ Bir toplum baskısı, bir harala gürele oldu ya ilk zamanlar. Sonra da bir sürü gazeteci aradı. ‘Arda'cım kusura bakma, o olay öyle değildi böyleydi falan.’ Onları da geçiyorum, beni dostlarımın sessizliği üzmüştür."







4 "Bunu ilk defa burada söylüyorum, onlara söylemedim. Hepsi eşleriyle, kız arkadaşlarıyla onları bir Türkiye ağırladım İspanya’da. Canları sağ olsun. Ama sessizlikleri beni üzmüştür. Onlar kendilerini bilirler. Ama Arda yine onların her sıkıntısı olduğunda maddi manevi yanlarında olmuştur."







5 "Arda cengaver zaten. Kesilip, doğranıp biçilmeye hazır bu ülkede, olsun. Tatsız ve gerçeği yansıtmayan bir olay. Bu iftirayı asla kabul etmiyorum. Benim kulübüm, Milli Takım sorumluluklarım olduğu için sesimi yükseltmedim çok fazla bu işler hassas olduğu için."







6 "Bizim konumuzda bu işler hassastır, bu kadar sağa sola düşmez. Biz iyi gün dostu da arıyoruz artık. İyi günümüzde bizi kıskanmayan, bizim sevincimizle sevinen. Onları da özledik biz. Artık zor günleri kendimiz atlatıyoruz. Ama iyi kazanırken acaba bizimle seviniyor mu diyoruz artık."

7 Turan, "Hanımcılık kazansın diyen eşlerden misiniz? Evde kimin sözü geçer?" sorusunu ise şu sözlerle cevapladı: "Evde Aslıhan iyi bir karar mekanizmasıdır. Sorumluluk almayı da sever. Ama bizim evimizde demokrasi var. Ben uyurken Aslıhan'ın sözü geçiyor. Ben kalkınca benim. Ben evin içine hiç karışmam. Evde sürekli koltuklar kaplanıyor, renkler değişiyor. Mesela bizim evin salonu var, ama ben oturamıyorum. Girmem yasak gibi."







8 "Eve gidiyorum, ya salon değişiyor ya da üst katta oturma odasında oturalım hikayesi var. Evle ilgili hiçbir şeye karışmam mümkün değil. Sadece 'Beğendin mi?', 'Beğenmedim' dersem de, beğenmeme ikna ediliyorum. O yüzden ben de ne yapıyorum? Beğendim diyorum."







9 "Ama Aslıhan zevklidir. Ev işlerinde düzene sadıktır. O yüzden demokrasimiz var bizim. İyi anlaşıyoruz yani. Karar mekanizmamız da beraber çalışıyor. Çok doğrucu Aslıhan o biraz sıkıntılı. Aslıhan küt küt doğrucudur yani. Bilseniz ne kadar doğrucu olduğunu."





