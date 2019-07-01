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Arda Turan'dan 'göbek' açıklaması: 20 günde eski formuma dönerim

Tatilde görüntülere yansıyan göbeğiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan, "Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" dedi.

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    Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.


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    2. Sayfa'ya konuşan Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."


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    "Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."


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    Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.
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