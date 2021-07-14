Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı

14.07.2021 - 15:21
"ARDA ODASINA ÇOK EMEK HARCADI"
Evin üçüncü katını da kendileri için tasarladıklarını söyleyen Aslıhan Turan, eşinin giyinme odasını da gösterdi. "Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt’la geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı" dedi.
Üç katlı villanın içinde asansör de mevcut. Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi.
Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırdığını anlattı.
Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil’in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor.
Yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda ‘kararsız’ olduğunu söyledi.