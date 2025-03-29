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Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur?

Ramazan Bayramı arefe günü eller semaya açıldı ve dualar edilmeye başlandı. Mübarek arefe günü ise oruç tutmanın yanı sıra Müslüman alemi 1000 İhlas okuyacak. Bayramın müjdeleyicisi arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri neler, ne zaman ve nasıl okunur? İşte, arefe günü bin İhlas suresi okumanın anlamı...

Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur? - 1

Arefe gününü ibadetlerle geçirecek olan İslam dünyası, gün içinde 1000 İhlas okumanın gayesinde. Hadis-i şerife göre, arefe günü 1000 ihlas okuyanın tüm günehları affolunur ve Allah (c.c.) ona istediğini verir. Peki, arefe günü 1000 ihlas ne zaman, saat kaçta okunur?

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Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur? - 2

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Ramazan Bayramı'nın arefesinde oruç tutmak, bol bol namaz kılmak ve istiğfar etmenin yanı sıra 1000 İhlas okumak da önerilir.

Arefe günü besmele ile beraber ''Bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.'' buyurulmuştur. [Ebu-ş-şeyh]

Başka bi hadiste ise, "Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." ifadeleri yer alır.

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.”

Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur? - 3

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN OKUNUR?

Arefe gününde 1000 İhlas okumanın belirli bir zamanı bulunmuyor. Bin adet İhlas suresini peş peşe okumak mecburi değildir. Sabah, öğle, ikindi ve akşama bölünerek de okunabilir.

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