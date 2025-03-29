Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur?
Ramazan Bayramı arefe günü eller semaya açıldı ve dualar edilmeye başlandı. Mübarek arefe günü ise oruç tutmanın yanı sıra Müslüman alemi 1000 İhlas okuyacak. Bayramın müjdeleyicisi arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri neler, ne zaman ve nasıl okunur? İşte, arefe günü bin İhlas suresi okumanın anlamı...
Arefe gününü ibadetlerle geçirecek olan İslam dünyası, gün içinde 1000 İhlas okumanın gayesinde. Hadis-i şerife göre, arefe günü 1000 ihlas okuyanın tüm günehları affolunur ve Allah (c.c.) ona istediğini verir. Peki, arefe günü 1000 ihlas ne zaman, saat kaçta okunur?