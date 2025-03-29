Arefe günü 1000 İhlas okumanın faziletleri: Arefe günü İhlas ne zaman okunur?

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Ramazan Bayramı'nın arefesinde oruç tutmak, bol bol namaz kılmak ve istiğfar etmenin yanı sıra 1000 İhlas okumak da önerilir.



Arefe günü besmele ile beraber ''Bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.'' buyurulmuştur. [Ebu-ş-şeyh]



Başka bi hadiste ise, "Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." ifadeleri yer alır.



“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.”