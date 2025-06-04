Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti

AREFE GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe günü orucu hakkında, “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” buyurmuştur.



"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)



"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Muvatta, Hacc 246)