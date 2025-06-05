Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet açıkladı
Arefe gününde oruç tutup tutamayacaklarını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri araştırıyor. Mübarek zamanlardan arefe günü oruç tutmanın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." buyurmuştu. Dualarla, teşrik tekbiri getirerek ve oruç tutarak geçirilmesi önerilen arefe günü tutulan oruçların bin günlük nafile oruca bedel olduğu bildirilir. İşte, arefe günü oruç tutmanın faziletleri...
İslam aleminin idrak ettiği arefe günü sadece Kurban Bayramı öncesinde yaşanır. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceye de arefe denmiştir. Zilhicce ayında idrak edilen arefe gününün faziletçe cumaya benzediği bildirilir. Bu nedenle duaların en faziletlisinin de arefe günü yapılanı olduğu söylenir.