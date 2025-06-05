Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet açıkladı

Arefe gününde oruç tutup tutamayacaklarını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri araştırıyor. Mübarek zamanlardan arefe günü oruç tutmanın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." buyurmuştu. Dualarla, teşrik tekbiri getirerek ve oruç tutarak geçirilmesi önerilen arefe günü tutulan oruçların bin günlük nafile oruca bedel olduğu bildirilir. İşte, arefe günü oruç tutmanın faziletleri...

Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet açıkladı - 1

İslam aleminin idrak ettiği arefe günü sadece Kurban Bayramı öncesinde yaşanır. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceye de arefe denmiştir. Zilhicce ayında idrak edilen arefe gününün faziletçe cumaya benzediği bildirilir. Bu nedenle duaların en faziletlisinin de arefe günü yapılanı olduğu söylenir.

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Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet açıkladı - 2

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet'e göre, Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe günüdür ve bugün de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. O dönem hacda olanların sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için oruç tutmamaları önerilir.

Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet açıkladı - 3

AREFE GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber (s.a.s.) arefe günü orucu hakkında, “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” buyurmuştur.

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

"Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır." (Muvatta, Hacc 246)

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