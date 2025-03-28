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Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu?

Bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasıyla birlikte özellikle zincir marketlerin çalışma saatleri, alışveriş hazırlığı içerisinde olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Normal şartlarda zincir marketler haftanın 7 günü müşterilerine saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Bayramda kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı özel işletmeler ise faaliyetlerine ara vermeyecek. Peki Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101 ve ŞOK bayramda çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma bilgisi…

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu? - 1

Ramazan Bayramı tatili bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve idari izin kapsamında olmayanlar için 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nda özellikle evde misafirlerini konuk etmeye hazırlananlar ise bayram alışverişi telaşı yaşıyor. Hesaplı alışveriş için zincir marketleri tercih edecekler ise market çalışma saatlerine göre hareket edecek. Marketlerin il ve ilçelere göre çalışma durumları değişkenlik gösteriyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketler Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmet veriyor. Peki Arefe günü marketler yarım gün mü açık? İşte, arefe günü kapalı olan yerler…

YAŞAM HABERLERİ

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu? - 2

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi günü denk gelecek. Ramazan Bayramı arefe gününde bazı işletmeler yarım gün açık olurken zincir marketlerden olan BİM, A101, ŞOK ise normal çalışma saatine uygun olarak müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

A101, BİM ve ŞOK market arefe günü olan cumartesi saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açacak. Bu marketlerde öğle tatili bulunmazken saat 21.00’a kadar açık kalacak.

Geçtiğimiz yıl bayramda marketler Ramazan Bayramı’nın ilk günü kapalı olurken diğer iki gün hizmet vermeye devam etmişti. Bu yıl ise marketlerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Marketlerin mağazalarından ve müşteri hizmetleri üzerinden konuyla ilgili bilgi alınabilir.

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu? - 3

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NERELER KAPALI?

Arefe günü cumartesi gününe denk geldiğinden kamu kurumlarının tamamı arefe günü kapalı olacak.

Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler listesini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir.

Bayramda eczaneler benzer şekilde nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Bayramda kargo firmaları, PTT, bankalar, belediyeler, valilikler ve muhtarlıklar kapalı olacak.

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu? - 4

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 

Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı

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