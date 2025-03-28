Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda BİM, A101 ve ŞOK çalışıyor mu?
Bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasıyla birlikte özellikle zincir marketlerin çalışma saatleri, alışveriş hazırlığı içerisinde olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Normal şartlarda zincir marketler haftanın 7 günü müşterilerine saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Bayramda kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı özel işletmeler ise faaliyetlerine ara vermeyecek. Peki Arefe günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı? BİM, A101 ve ŞOK bayramda çalışıyor mu? İşte, marketlerin çalışma bilgisi…
Ramazan Bayramı tatili bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayacak ve idari izin kapsamında olmayanlar için 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı’nda özellikle evde misafirlerini konuk etmeye hazırlananlar ise bayram alışverişi telaşı yaşıyor. Hesaplı alışveriş için zincir marketleri tercih edecekler ise market çalışma saatlerine göre hareket edecek. Marketlerin il ve ilçelere göre çalışma durumları değişkenlik gösteriyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketler Türkiye’nin birçok bölgesinde hizmet veriyor. Peki Arefe günü marketler yarım gün mü açık? İşte, arefe günü kapalı olan yerler…