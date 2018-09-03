Aretha Franklin'in cenazesinde Ariana Grande'ye taciz (Piskopos özür diledi)

Efsane sanatçı Aretha Franklin'in vefatı üzerine düzenlenen törende Rahip Charles H. Ellis sahneye çıkan Ariana Grande'yi taciz etti. Piskopos olayın ardından özür diledi.
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'Soul müziğin kraliçesi' Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vasiyeti üzerine kendisi için bir tören düzenlendi.
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Efsane sanatçının cenaze töreninde sahneye çıkan pop yıldızı Ariana Grande, 'A Natural Women' parçasını seslendirdi.
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Tören esnasında Rahip Charles H. Ellis'in sahneye çıkan pop yıldızı Ariana Grande'ye karşı sergilediği hareketler ise olay oldu.
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Charles H. Ellis'in Ariana Grande'yi el hareketleriyle taciz ettiği görüntüler tepki çekti. Piskopos olayın ardından özür diledi.
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Piskopos bu yaşananların spekülasyondan ibaret olduğu açıkladı. Ancak ardından amacının bu olmadığını belirterek özür diledi.
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Franklin'in cenaze törenine Ariana Grande dışında Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg, ABD eski başkanı Bill Clinton ve Hillary Clinton gibi pek çok ünlü isim katılmıştı.