Ariana Grande ABD'deki George Floyd protestosunda

01.06.2020 - 07:45
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande sesini yükseltti. Erkek arkadaşı Dalton Gomez ve yakın arkadaşı Doug Middlebrook ile birlikte, ırkçı polis cinayetine kurban giden George Floyd için önceki gün protesto gösterisine katıldı.
Doug Middlebrook, Los Angeles'taki protesto esnasında çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Barışçıl öfkeyle binlerce kişinin arasındayız ve binlerce kişi barış içinde, tek sesli, protesto ediyor" notunu yazdı.
Ariana Grande de Twitter hesabından, protesto esnasında çektiği fotoğrafları paylaşarak "Dün saatlerce ve kilometrelerce süren barışçıl protestolar çok az ya da hiç haberlere girmedi. Beverly Hills ve West Hollywood boyunca bağırdık, insanlar korna çaldı ve sloganlar attı. Tutkuluyduk, bağırıyorduk ve sevgi vardı. Bunu da görün lütfen" yazdı.
Geçen hafta Minenapolis’te gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun boğazına diziyle baskı yapması sonucu ölen 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd’un ölümü ABD'de protestoların başlamasına yol açtı. Çok sayıda gösterici Los Angeles'tan Miami'ye Chicago'dan Minnesota'ya kadar birçok bölgede protesto düzenledi.
Yüzüstü yerde kelepçeli olarak yatarken bir polis memurunun boğazına bastırdığı Floyd’un ölümü sonrasında başlayan gösterilerde, son sözleri olan “Nefes alamıyorum” slogana dönüştü.
Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Indianapolis'te bir kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı.