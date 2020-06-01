Ariana Grande ABD'deki George Floyd protestosunda

Ariana Grande de Twitter hesabından, protesto esnasında çektiği fotoğrafları paylaşarak "Dün saatlerce ve kilometrelerce süren barışçıl protestolar çok az ya da hiç haberlere girmedi. Beverly Hills ve West Hollywood boyunca bağırdık, insanlar korna çaldı ve sloganlar attı. Tutkuluyduk, bağırıyorduk ve sevgi vardı. Bunu da görün lütfen" yazdı.