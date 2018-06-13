Ariana Grande ile Pete Davidson nişanlandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Pete Davidson ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Aileleri de tanışan ikiliden Grande geçtiğimiz günlerde Davidson ile fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak 24 yaşındaki şarkıcı, “Hayatımdasın” yazmıştı.
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24 yaşındaki şarkıcı, haberleri Twitter’dan “Onlara yer çekimine karşı koyabildiğimi söyle” sözleriyle doğruladı.
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Öte yandan Grande, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Mac Miller ile ilişkisini sonlandırmıştı.
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Manchester’daki konserinde meydana gelen terör saldırısının ardından Grande ilk kez ‘No Tears Left To Cry’ isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine nisan ayında sunmuştu.