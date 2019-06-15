Ariana Grande kürtaj yasağı protestosuna katıldı
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ariana Grande, ABD'deki kürtaj yasağını protesto etmek için Atlanta’da verdiği konserin tüm gelirini kadınlar için çalışan bir kuruma bağışladı.
-
1
Pop müziğin ünlü ismi Ariana Grande, biletleri günler öncesinden tükenen Atlanta konserinin tüm gelirini bağışladı.
-
2
25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, konserden elde ettiği 300 bin dolarlık ( 1 milyon 700 bin TL) geliri, dünyada üreme sağlığı hizmeti sunan Planlı Ebeveynlik Federasyonu’na (Planned Parenthood) bağışladı.
-
3
Grande’nin, kadınların, kendi bedenleri üzerindeki haklarını ihlal eden kürtaj yasasına karşı olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
-
4
ABD’nin Georgia eyaletinde kabul edilen ve 2020’de yürürlüğe girecek yasada, fetüste kalp atışlarının duyulmaya başladığı andan itibaren kürtajın yasaklanması öngörülüyor. Düzenleme, ülkede protestolara yol açtı.
-
5
Rihanna'dan Emma Watson'a, Cara Delevingne'den Gigi Hadid'e kadar pek çok ünlü de kürtaj yasağını protesto eden açıklamalarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.