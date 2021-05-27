Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı

27.05.2021 - 08:26 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 08:40
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki evinde gerçekleşen törenle dünya evine girmişti.
Sadece 20 kişinin katıldığı, aile arasında düzenlenen törenle gizlice evlenen çiftten Grande, düğün fotoğraflarını yayınlandı.
Amerikalı şarkıcı, düğünde Vera Wang imzalı bir ipek gelinlik giydi.
AŞK DEFTERİ KABARIK
Grande, daha önce Pete Davidson ile 2018’de dört ay boyunca nişanlı kaldı. 2014-2015 yılları arasında rap şarkıcısı Big Sean ile birlikte olan Grande, 2015-2016 arasında Ricky Alvarez ile 2016-2018 arasında da 2018’de hayatını kaybeden Mac Miller ile aşk yaşadı. Grande’nin adı 2019’da müzisyen Mikey Foster ile anıldı.
Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra, Aralık 2020'de Dalton Gomez ile nişanlandı.