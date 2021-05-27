Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı

İki hafta önce gizlice Dalton Gomez ile evlenen ünlü şarkıcı Ariana Grande, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Grande'nin malikanesinde, aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine giren çiftin mutlu günlerine dair kareler ilk kez yayınlandı.

27.05.2021 - 08:26 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 08:40

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande (25), iş insanı sevgilisi Dalton Gomez (25) ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Mayıs'ta Grande'nin California Montecito'daki evinde gerçekleşen törenle dünya evine girmişti.

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 2

Sadece 20 kişinin katıldığı, aile arasında düzenlenen törenle gizlice evlenen çiftten Grande, düğün fotoğraflarını yayınlandı. 

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 3
Evlilik haberinin ardından Grande'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, "Tören küçük ve samimiydi. Çok mutlu ve sevgi dolulardı. Çift ve her iki aile, daha mutlu olamazdı" ifadelerini kullanmıştı.
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 4

Amerikalı şarkıcı, düğünde Vera Wang imzalı bir ipek gelinlik giydi. 

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 5
Damat Dalton ise nikahta Tom Ford tasarımı bir takım elbise giymeyi tercih etti.
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 6
İkiliye yakın kaynaklar, "Hem Ariana hem de Dalton, Montecito'yu seviyor. Orada çok zaman geçiriyorlar. Ariana'nın güzel ve tarihi evinde evlenmeleri çok doğal görünüyor" şeklinde konuştu.
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 7
"BU ONUN GEÇMİŞ İLİŞKİLERİNDE YAPAMADIĞI BİR ŞEYDİ"

Kaynaklar ayrıca, "Ariana çok heyecanlı. Dalton'u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler" diye konuştu.
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 8

AŞK DEFTERİ KABARIK

Grande, daha önce Pete Davidson ile 2018’de dört ay boyunca nişanlı kaldı. 2014-2015 yılları arasında rap şarkıcısı Big Sean ile birlikte olan Grande, 2015-2016 arasında Ricky Alvarez ile 2016-2018 arasında da 2018’de hayatını kaybeden Mac Miller ile aşk yaşadı. Grande’nin adı 2019’da müzisyen Mikey Foster ile anıldı.

Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra, Aralık 2020'de Dalton Gomez ile nişanlandı.

Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 9
İşte düğünden yansıyanlar...
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 10
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 11
Ariana Grande sır düğününden fotoğrafları paylaştı - 12

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