Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı

Ariana Grande, müzikteki başarısını güzellik alanına taşımaya hazırlanıyor. Grande, yeni kurduğu markası altında ilk parfümünü çıkardı ve ona ‘Tanrı Kadındır’ adını vererek güzellik piyasasına iddialı bir giriş yaptı.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 07:37

Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 1

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, yeni bir parfüm çıkardı.

27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, dün Instagram sayfasında, uzun zamandır üzerinde çalıştığı parfümden söz etti ve yeni ürününün yakında piyasada olacağını duyurdu.

Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 2

Parfümün adı dikkat çekici! Grande, yeni parfümüne, ‘God Is a Woman’, yani ‘Tanrı Kadındır’ adını verdi.

Parfümün detayları henüz bilinmese de çiçeklerle dolu şişesinin görüntüsü, kokunun muhtemelen zambak veya lavanta notaları içeren çiçek temelli olduğunu gösteriyor.

Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 3

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Grande, daha önce pek çok parfüm çeşidi çıkardı. Parfümlerine ‘Cloud’, ‘Sweet Like Candy’, ‘Ari’, ‘Moonlight’, ‘Thank U Next’ ve ‘R.E.M’ adlarını verdi. Ancak sonuncusu, God Is a Woman şemsiye markası altında piyasaya sürülen ilk ürün oldu.

Şarkıcının, yeni markasını açıklamasından dakikalar sonra, hayranları yorumları yağdırdı. Parfümün iddialı adından yola çıkarak Grande’ye beğeni içeren yorumlar yapıldı.

Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 4

MARKA ADINI NİSAN AYINDA ALDI

Grande'nin güzellik endüstrisindeki büyük atılımı, bu yılın başlarında oldu. Şarkıcı, nisan ayında ‘God Is a Woman by Ariana Grande’ adı altında bir ticari marka başvurusu yaptı.

 

Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 5
Ünlü yıldızın şemsiye markası altında vücut losyonlarından duş jellerine ve cilt bakım ürünlerine kadar pek çok şeyi kapsayan ürünleri piyasaya sürmesi bekleniyor.
Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 6
Güzellik imparatorluğunu büyüten Grande, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Nişanlısı Dalton Gomez’le geçen ay gizlice evlendi.
Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı - 7
Grande, aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı düğününden kareleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

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