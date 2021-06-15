Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı

ntv.com.tr 15.06.2021 - 07:37
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, yeni bir parfüm çıkardı.
27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, dün Instagram sayfasında, uzun zamandır üzerinde çalıştığı parfümden söz etti ve yeni ürününün yakında piyasada olacağını duyurdu.
Parfümün adı dikkat çekici! Grande, yeni parfümüne, ‘God Is a Woman’, yani ‘Tanrı Kadındır’ adını verdi.
Parfümün detayları henüz bilinmese de çiçeklerle dolu şişesinin görüntüsü, kokunun muhtemelen zambak veya lavanta notaları içeren çiçek temelli olduğunu gösteriyor.
HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI
Grande, daha önce pek çok parfüm çeşidi çıkardı. Parfümlerine ‘Cloud’, ‘Sweet Like Candy’, ‘Ari’, ‘Moonlight’, ‘Thank U Next’ ve ‘R.E.M’ adlarını verdi. Ancak sonuncusu, God Is a Woman şemsiye markası altında piyasaya sürülen ilk ürün oldu.
Şarkıcının, yeni markasını açıklamasından dakikalar sonra, hayranları yorumları yağdırdı. Parfümün iddialı adından yola çıkarak Grande’ye beğeni içeren yorumlar yapıldı.
MARKA ADINI NİSAN AYINDA ALDI
Grande'nin güzellik endüstrisindeki büyük atılımı, bu yılın başlarında oldu. Şarkıcı, nisan ayında ‘God Is a Woman by Ariana Grande’ adı altında bir ticari marka başvurusu yaptı.