Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Grande, daha önce pek çok parfüm çeşidi çıkardı. Parfümlerine ‘Cloud’, ‘Sweet Like Candy’, ‘Ari’, ‘Moonlight’, ‘Thank U Next’ ve ‘R.E.M’ adlarını verdi. Ancak sonuncusu, God Is a Woman şemsiye markası altında piyasaya sürülen ilk ürün oldu.

Şarkıcının, yeni markasını açıklamasından dakikalar sonra, hayranları yorumları yağdırdı. Parfümün iddialı adından yola çıkarak Grande’ye beğeni içeren yorumlar yapıldı.