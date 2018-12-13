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Ariana Grande'den iddialara yanıt: Rahat bir nefes alın

Eski sevgilisi Ricky Alvarez'in fotoğrafına yazdığı yorumlarla gündeme gelen ünlü yıldız Ariana Grande, hayranlarından gelen sorular üzerine “Biz arkadaşız. Rahat bir nefes alabilirsiniz” açıklamasını yaptı.

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    Ariana Grande'nin Instagram hesabından eski sevgilisi Ricky Alvarez'in fotoğrafına yorum yapmasının ardından ikilinin yeniden birliktelik yaşamaya başladığı iddia edildi.
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    Bir yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında Ricky Alvarez’le ilişkilerini noktalayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Alvarez’in son paylaştığı karenin altına, “Bu renkler hastalıklı” diye yazdı.
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    Bunun üzerine son dönemde özel hayatında zor zamanlar geçiren 25 yaşındaki şarkıcıyı hayranları soru yağmuruna tuttu.
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    Sorular karşısında bir süre sonra sessizliğini bozan Grande ise takipçilere şu yanıtı verdi: “Beyler bayanlar biz arkadaşız, şimdi rahat bir nefes alabilirsiniz...”
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    Öte yandan nstagram'da 138 milyon takipçisi bulunan Grande'nin, eylül ayında aşırı doz uyuşturucu sebebiyle eski sevgilisi Mac Miller'a hayatını kaybetmişti.
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    Grande yayınladığı veda mesajında, "Artık burada değilsin, buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım!" ifadelerini kullanmıştı.
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